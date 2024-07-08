نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في بلدة فقوعة شرقي جنين بالضفة

جدة - نرمين السيد - اعتقال النساء في فلسطين

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 أشخاص في بلدة فقوعة شرقي جنين بالضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من بلدة وقرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أمس الأحد، حيث اعتقلت أكثر من 15 فلسطينية بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون. ومنذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، فإن بعض العائلات لا تعرف مصير أبنائها، لأن الاحتلال يمنع زيارات الصليب الأحمر ومحامي هيئة شئون الأسرى. كما تمعنت قوات الاحتلال في سياسة إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، لتصل حصيلة المعتقلين إلى 9500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، ومنهم سيدات وأطفال قيد الاعتقال الإداري.

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