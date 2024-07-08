مسيرة أوكرانية تقصف مستودع ذخيرة في روسيا

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جدة - نرمين السيد - قصف مستودع ذخيرة
وأوضح المصدر، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قصفت منشأة تخزين الذخيرة في منطقة فورونيج الروسية، وكانت تضم صواريخ سطح-سطح، وسطح-جو، وقذائف دبابات، ومدفعية، وطلقات نارية.
وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل بشكل كبير وقوع انفجارات في مواقع صناعية عسكرية روسية في المستقبل القريب.
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