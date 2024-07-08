مسيرة أوكرانية تقصف مستودع ذخيرة في روسيا

كشف مصدر عسكري أوكراني عن قصف مستودع ذخيرة داخل روسيا بواسطة طائرات مسيرة أوكرانية.





وأوضح المصدر، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قصفت منشأة تخزين الذخيرة في منطقة فورونيج الروسية، وكانت تضم صواريخ سطح-سطح، وسطح-جو، وقذائف دبابات، ومدفعية، وطلقات نارية.

وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل بشكل كبير وقوع انفجارات في مواقع صناعية عسكرية روسية في المستقبل القريب.