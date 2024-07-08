جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف محاولات تجنيد طيار روسي

جدة - نرمين السيد - الأمن الفيدرالى الروسى

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إن المخابرات الأوكرانية حاولت تجنيد طيار روسي لاختطاف قاذفة صواريخ من طراز "تو -22"، مقابل الحصول على مبالغ مالية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن هناك "معلومات استخباراتية ساعدت على توجيه ضربة مدمرة لمطار أوزيرنويه العسكري الأوكراني".

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