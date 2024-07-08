جيش الاحتلال: نفذنا عدة ضربات جوية ومدفعية على أهداف عسكرية لحزب الله

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه نفذ عدة ضربات جوية ومدفعية على أهداف عسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني خلال الليلة الماضية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد، إصابة 5 جنود إسرائيليين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات في قاعدة ميرون الإسرائيلية، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مؤكدًا أنه حقق إصابة مباشرة بالمقر الإسرائيلي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق ما بين 20 إلى 40 صاروخًا من الجنوب اللبناني نحو جبل ميرون.