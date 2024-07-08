الرئيس الصيني يدعو إلى توفير الظروف لإقامة حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا

جدة - نرمين السيد - الرئيس الصينى

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى توفير الظروف الملائمة لإقامة حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، كشف مصدر عسكري أوكراني عن قصف مستودع ذخيرة داخل روسيا بواسطة طائرات مسيرة أوكرانية. وأوضح المصدر، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قصفت منشأة تخزين الذخيرة في منطقة فورونيج الروسية، وكانت تضم صواريخ سطح-سطح، وسطح-جو، وقذائف دبابات، ومدفعية، وطلقات نارية. وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل بشكل كبير وقوع انفجارات في مواقع صناعية عسكرية روسية في المستقبل القريب.

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