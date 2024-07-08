الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف منازل مأهولة شرقي القطاع

جدة - نرمين السيد - الأوضاع في غزة

قالت هيئة الدفاع المدني بغزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل مأهولة شرقي القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





ومنذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، فإن بعض العائلات لا تعرف مصير أبنائها، لأن الاحتلال يمنع زيارات الصليب الأحمر ومحامي هيئة شئون الأسرى. كذلك، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

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