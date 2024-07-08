محمد سعد عبد الحفيظ: اليمين المتطرف في الغرب منحاز للكيان الصهيوني 

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جدة - نرمين السيد - الكاتب الصحفي، محمد سعد عبد الحفيظ
وأضاف "سعد"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن فرنسا كانت ستدخل في حالة اضطراب شديدة حال فوز أقصى اليمين، وما حدث حالة من حالات ترشيد السياسة العامة من خلال التحالف غير المعلن.
وأشار محمد سعد عبد الحفيظ، إلى أن هناك توازي سواء فيما حدث في فرنسا أو إيران، خصوصا بعد انتخاب رئيس جديد في طهران، وهو إصلاحي وعلى نقيض المتشددين وكان له معارك معهم سابقة سواء وهو وزير أو وهو نائب في البرلمان، لافتًا إلى أن الإيرانيون استشعروا أن هناك خطر عليهم وعلى المنطقة حال انتخاب اليمين المتشدد، والذي كان سيشعل حرب كبيرة، إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب.
وأوضح أنه سيكون له انعكاس مهم فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل والاتفاق النووي، والملف الآخر هو العلاقة مع دول المنطقة.
وأشار إلى تطور العلاقات بين مصر وإيران، لافتًا إلى أن الرئيس الإيراني الحالي يمثل صوت العقل وقد يعيد فتح الباب مرة أخرى لدعمها لعدد من القوى التي بينها وبين الدول أزمات وتحتاج لإعادة نظر سريعة.
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