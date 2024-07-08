جبر: 60 شهيدا خلال 24 ساعة.. والاحتلال طالب سكان شرقي غزة بإخلاء مناطقهم

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بنايات سكنية في وسط مدينة غزة، لافتًا إلى أن عشرات العائلات في أحياء تل الهوى والدرج والتفاح بمدينة غزة محاصرون جراء إطلاق النار الكثيف من الاحتلال الإسرائيلي.





وأشار بشير جبر، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الإثنين، إلى سقوط أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة في مدينة غزة والشمال، جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد، منوهًا بأن طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة غير قادرة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المكثف. وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب السكان بإخلاء حيي الدرج والتفاج شرقي مدينة غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية. كما أشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى انهيار تام في المنظومة الصحية لا سيما في شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

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