الاحتلال: قواتنا تعمل في مدينة غزة وبمقر أونروا بعد ورود معلومات استخبارية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قواته تعمل في مدينة غزة، وبمقر أونروا بعد ورود معلومات استخباراتية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أفاد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب السكان بإخلاء حيي الدرج والتفاج شرقي مدينة غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية.



وقال جبر، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بنايات سكنية في وسط مدينة غزة، لافتًا إلى أن عشرات العائلات في أحياء تل الهوى والدرج والتفاح بمدينة غزة محاصرون جراء إطلاق النار الكثيف من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى سقوط أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة في مدينة غزة والشمال، جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد، منوهًا بأن طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة غير قادرة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

كما أشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى انهيار تام في المنظومة الصحية لا سيما في شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.