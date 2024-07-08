حقوق الإنسان: الاحتلال يواصل توسيع عملياته دون أي مراعاة للقوانين الدولية

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقضائية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لا تحترم القوانين الدولية وتواصل قصف المنشآت السكنية في قطاع غزة.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 556 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37953 شهيدا و87266 مصابا منذ 7 أكتوبر.