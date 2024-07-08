عزت إبراهيم: كل الاحتمالات مقتوحة بشأن استكمال بايدن السباق الرئاسي

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشيوخ، يدعون بايدن للتنحي واستكمال السباق بمرشح آخر، وهي كاملا هاريس، مشيرة إلى أن هناك تحفظ عليها لأنها لم تستطع أن تدير ملف الهجرة.
وأوضح عزت إبراهيم، أن من يشجع بايدن على استكمال السباق الرئاسي، هو تذبذب شعبية ترامب، ووجود تقارب في كثير من الولايات، كما أنه استطاع أن يحرز أيضًا تقدم في ملفات.
وأشار إلى أن كارهي ترامب، مضطرين أن يذهبوا ناحية بايدن، مضيفًا: "أتوقع أن يستمر بايدن إلى المؤتمر، وأتوقع أن تحدث فوضى كبيرة في المؤتمر.. وسيكون عاصف، وربما سيحدد موقفه من الترشيح في يوم الجمعة المقبلة".
وأوضح ان أمريكا أمام سابقة أن مرشح الديمقراطيين يعاني من مشاكل صحية ولا يستطيع استكمال السباق الرئاسي، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام تسرب أنه لا يجب أن يستكمل السباق، ولكن كل الاحتمالات مفتوحة.
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