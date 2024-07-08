عزت إبراهيم: كل الاحتمالات مقتوحة بشأن استكمال بايدن السباق الرئاسي

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير "الأهرام ويكي"، إن هناك مقاومة شديدة من جو بايدن الرئيس الأمريكي، فيما يخص استكمال السباق الرئاسي، وترك المجال لمرشح آخر، مشيرا إلى أن هناك عنصر ضغط وبالتالي استبدال المرشح بآخر صعب جدًا في هذا التوقيت، كما أن بايدن مازال مصرًا على استكمال السباق، ويرفض الخضوع لاختبار القدرات الذهنية.





وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشيوخ، يدعون بايدن للتنحي واستكمال السباق بمرشح آخر، وهي كاملا هاريس، مشيرة إلى أن هناك تحفظ عليها لأنها لم تستطع أن تدير ملف الهجرة.

وأوضح عزت إبراهيم، أن من يشجع بايدن على استكمال السباق الرئاسي، هو تذبذب شعبية ترامب، ووجود تقارب في كثير من الولايات، كما أنه استطاع أن يحرز أيضًا تقدم في ملفات.

وأشار إلى أن كارهي ترامب، مضطرين أن يذهبوا ناحية بايدن، مضيفًا: "أتوقع أن يستمر بايدن إلى المؤتمر، وأتوقع أن تحدث فوضى كبيرة في المؤتمر.. وسيكون عاصف، وربما سيحدد موقفه من الترشيح في يوم الجمعة المقبلة".

وأوضح ان أمريكا أمام سابقة أن مرشح الديمقراطيين يعاني من مشاكل صحية ولا يستطيع استكمال السباق الرئاسي، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام تسرب أنه لا يجب أن يستكمل السباق، ولكن كل الاحتمالات مفتوحة.