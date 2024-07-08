عاجل| انفجارات عنيفة وسط كييف.. والسلطات تطالب السكان بالتوجه إلى الملاجئ

جدة - نرمين السيد - وقعت سلسلة انفجارات عنيفة في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الإثنين، حسبما أفاد به مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أوكرانيا، منذ قليل.





وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن السلطات الأوكرانية طالبت السكان بالتوجه إلى الملاجئ فورًا، لافتًا إلى أن صواريخ كروز تدخل منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، وأخرى تتجه جنوبي العاصمة كييف.

وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، فقد أكد عمدة كييف أن خدمات الطوارئ تلقت نداءات حول إصابة مدنيين في أحد أحياء المدينة جراء القصف الصاروخي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن المخابرات الأوكرانية حاولت تجنيد طيار روسي لاختطاف قاذفة صواريخ من طراز "تو -22"، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن هناك "معلومات استخباراتية ساعدت على توجيه ضربة مدمرة لمطار أوزيرنويه العسكري الأوكراني".