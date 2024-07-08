زوارق الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة على محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها بكثافة على محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.





وبحسب القناة الإخبارية، سقط 4 شهداء أيضا في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بنايات سكنية في وسط مدينة غزة، لافتًا إلى أن عشرات العائلات في أحياء تل الهوى والدرج والتفاح بمدينة غزة محاصرون جراء إطلاق النار الكثيف من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بشير جبر، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الإثنين، إلى سقوط أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة في مدينة غزة والشمال، جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد، منوهًا بأن طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة غير قادرة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب السكان بإخلاء حيي الدرج والتفاج شرقي مدينة غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية.