ماجد منير لقصواء الخلالي: مصر تدفع بجهود التهدئة رغم المعوقات الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي ماجد منير، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة، رغم كل المعوقات التي يصدرها الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن حماس أبدت مرونة كبيرة جدًا خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالاتفاق.





وأضاف "منير"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر ما زالت تدفع في مسار التهدئة، والذي لا يحافظ فقط على الهوية الفلسطينية، وإنما يرفع المعاناة الإنسانية عن شعب فلسطين الموجود في غزة، من خلال إغاثة السكان الموجودين في غزة في ظل التعنت الإسرائيلي لإنفاذ المساعدات خلال الفترة الماضية.

وأشار ماجد منير، إلى أن إسرائيل تحاول تفرض سياسية الأمر الواقع على مصر فيما يخص معبر رفح، لكن المعبر سيظل معبر مصري فلسطيني، لذلك موقف مصر ثابت وهو الدفع في اتجاه التهدئة.

وأوضح الكاتب الصحفي ماجد منير، أن إسرائيل تحاول فرض سيناريوهات سعيا لتحقيق مصلحتها، وهي تصفية القضية الفلسطينية وضياعها، لكن مصر تقوم بدور كبير في هذا الشأن ومواجهة من خلال تحركات دبلوماسية قوية.