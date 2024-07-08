العالم اليوم - مصر: لن نقبل بوجود بديل لوكالة الأونروا في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 12:24 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني بالقاهرة أن "شهداء الوكالة ضحَّوا بأرواحهم لإغاثة الفلسطينيين في غزة"، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بإيجاد أي بديل عنها في القطاع.

وأوضح: "إسرائيل نفذت استهدافا ممنهجا لمدارس ومقرات الأونروا في انتهاك للقانون الدولي". وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن "استخدام إسرائيل لسلاح الجوع في حرب غزة غير مقبول". وطالب وزير الخارجية المصري المانحين بإعادة النظر في قرار تعليق تمويل الأونروا، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع دون شروط. وقال عبد العاطي: "لن نقبل بوجود بديل لوكالة الأونروا لمساعدة الشعب الفلسطيني".

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