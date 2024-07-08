العالم اليوم - هجوم روسي بـ"أقوى سلاح" على كييف.. وزيلينسكي يعلق

انتم الان تتابعون خبر هجوم روسي بـ"أقوى سلاح" على كييف.. وزيلينسكي يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 12:24 مساءً - هزت انفجارات، صباح الإثنين، كييف وتصاعد عمود من الدخان فوق وسط العاصمة الأوكرانية، في هجوم نادر خلال النهار على المدينة.

وأسفرت الضربات الروسية على كريفي ريغ بوسط أوكرانيا عن مقتل ما لا يقلّ عن 10 أشخاص وإصابة 31 آخرين، حسبما قال رئيس بلدية المدينة.

وكتب أولكسندر فليكول على تلغرام "بحسب معلومات أولية، قُتل 10 أشخاص ونُقل 31 جريحًا إلى المستشفى بينهم 10 إصاباتهم خطيرة"، مؤكدًا أن "هجومًا صاروخيًا ضخمًا" أصاب كذلك شركة صناعية في كريفي ريغ مسقط رأس زيلينسكي.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن شظايا من الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية سقطت في اثنين من أحياء وسط المدينة وأن فرق الإغاثة في طريقها إلى المكان.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، الإثنين، أن القوات الروسية أطلقت عدة صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف أوكرانية، مع سماع دوي انفجارات في أنحاء العاصمة كييف.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الذي تم في وضح النهار شمل صواريخ فرط صوتية طراز "كينغال"، وهي واحدة من أكثر الأسلحة الروسية تقدما.

يحلق الصاروخ "كينغال" بسرعة تعادل 10 أضعاف سرعة الصوت، ما يجعل من الصعب اعتراضه.

وأبلغت إدارة بلدية كييف عن سقوط حطام، من المفترض أنه ناتج عن صواريخ تم اعتراضها، في أحياء سولوميانسكي ودنيبروفسكي وهولوسيفسكي في كييف، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتصاعد دخان من عدة أحياء في المدينة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن سيارات إسعاف تتجه إلى منطقة سولوميانسكي.

تعليق زيلينسكي

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقت "أكثر من 40 صاروخا" على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف.

وذكر زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام أن الصواريخ أصابت إضافة إلى كييف "دنيبرو وكريفي ري وسلوفيانسك وكراماتورسك" مشيرا إلى إصابة مبان سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال.

وأضاف: "تمت تعبئة كل الأجهزة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح".