لازاريني: غزة لم تعد ملائمة للأطفال وسنركز على الاستثمار في التعليم والصحة

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جدة - نرمين السيد - مفوض الأونروا
وردًا على سؤال بشأن خطة إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، قال المفوض العام لوكالة أونروا، إن قطاع غزة أصبح غير ملائم للأطفال بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، منوهًا بأن الوكالة ستبدأ بالتركيز على إعادة الاستثمار في الأنشطة التعليمية والرعاية الصحية الأولية بقطاع غزة.
كما جدد لازاريني التذكير بأن "200 موظف من وكالة الأونروا قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لافتًا إلى أن مؤسسات الوكالة كانت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.
وقال المفوض العام لوكالة أونروا، إن الوكالة تتعرض لحملة تستهدف تفكيكها وتقويض دورها في قطاع غزة، منوهًا بأن "250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع في ظل عدم وجود مكان آمن بقطاع غزة".
وأضاف المفوض العام لأونروا أن "جيلاً بأكمله قد يحرم من التعليم في قطاع غزة بعد تدمير معظم المدارس"، مشددًا على أنه "لا بديل عن الوكالة بشأن تقديم الخدمات التعليمية للفلسطينيين في قطاع غزة".
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