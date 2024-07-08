هيئة شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 9580 معتقلا بالضفة الغربية

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جدة - نرمين السيد - الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة الغربية
وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9580 معتقلاً، بينهم نساء وأطفال رهينة الاعتقال الإداري.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 أشخاص في بلدة فقوعة شرقي جنين بالضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من بلدة وقرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أمس الأحد، حيث اعتقلت أكثر من 15 فلسطينية بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.
ومنذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، فإن بعض العائلات لا تعرف مصير أبنائها، لأن الاحتلال يمنع زيارات الصليب الأحمر ومحامي هيئة شئون الأسرى. كما تمعنت قوات الاحتلال في سياسة إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، ومنهم سيدات وأطفال قيد الاعتقال الإداري.
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