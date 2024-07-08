حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في غارات إسرائيلية بالجنوب اللبناني

جدة - نرمين السيد - غارات إسرائيلية على جنوب لبنان - صورة أرشيفية

أعلن حزب الله اللبناني، مقتل أحد عناصره في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة القليلة بالجنوب اللبناني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفاد الإعلام اللبناني، بمقتل شخص وإصابة آخر في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة القليلة جنوبي مدينة صور. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 9 أشهر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مخاوف إقليمية ودولية من احتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين إسرائيل وحزب الله.

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