‏أكسيوس: إلغاء اللقاء الذي كان مقررا بين بايدن وأعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع ‏أكسيوس، بإلغاء اللقاء الذي كان مقررا بين الرئيس الأمريكس جو بايدن وأعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ وسط مطالبات داخل الحزب بانسحابه من السباق الرئاسي.

وحث النائب الديمقراطي آدم حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على "تسليم زمام القيادة" والانحساب من السباق الانتخابي إذا لم يتمكن من تحقيق فوز ساحق على سلفه دونالد ترامب.

في مقابلة مع شبكة NBC، قال شيف إنه يجب على بايدن إما أن يحقق انتصارًا كبيرًا على ترامب أو أن يسلم القيادة لشخص آخر يمكنه القيام بذلك. وأشار شيف إلى أن أداء بايدن في المقابلات والمناظرات التلفزيونية لم يخفف من المخاوف بشأن قدرته على البقاء لولاية ثانية.