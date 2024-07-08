العالم اليوم - بالفيديو.. هجوم روسي على أكبر مستشفى أطفال في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هجوم روسي على أكبر مستشفى أطفال في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 01:21 مساءً - نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو لمستشفى أوخماتديت في كييف، أكبر منشأة طبية للأطفال في أوكرانيا، بعدما استهدفتها روسيا بقصف صاروخي.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أن صواريخ روسية استهدفت المستشفى، وقتلت 3 أشخاص على الأقل في أماكن أخرى في العاصمة، الإثنين، بينما أسفر هجوم آخر في مدينة كريفي ريه وسط البلاد عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

ويعد هذا الهجوم الأكبر على كييف منذ أشهر.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجمات التي وقعت في وضح النهار تضمنت صواريخ فوق صوتية من طراز "كينجال"، وهي من أكثر الأسلحة الروسية تطورا.

وتحلق صواريخ "كينجال" بسرعة تعادل 10 أضعاف سرعة الصوت، الأمر الذي يجعل من الصعب اعتراضها.

واهتزت مباني المدينة من جراء الانفجارات.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على منصة "إكس"، قال فيه: "مستشفى أوخماتديت للأطفال في كييف. واحدة من أهم مستشفيات الأطفال ليس فقط في أوكرانيا لكن أيضا في أوروبا. ساهمت في إنقاذ واستعادة صحة آلاف الأطفال".

وتابع الرئيس الأوكراني: "الآن بعد أن تضرر المستشفى بسبب الغارة الروسية، لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض، ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف. في الوقت الحالي، يساعد الجميع في إزالة الأنقاض، الأطباء والآخرون".

وأضاف زيلينسكي: "لا يمكن لروسيا أن تدعي جهلها بالمكان الذي تحلق فيه صواريخها، ويجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع جرائمها. ضد الناس، ضد الأطفال، ضد الإنسانية بشكل عام. ومن المهم جدا ألا يصمت العالم عن هذا الأمر الآن، وأن يرى الجميع ما هي روسيا وماذا تفعل".