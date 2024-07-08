لازاريني: 250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس.. وجيل كامل محروم من التعليم

جدد المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، التذكير بأن "200 موظف من وكالة الأونروا قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لافتًا إلى أن مؤسسات الوكالة كانت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.





وقال المفوض العام لوكالة أونروا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، اليوم الإثنين، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء، إن الوكالة تتعرض لحملة تستهدف تفكيكها وتقويض دورها في قطاع غزة، منوهًا بأن "250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع في ظل عدم وجود مكان آمن بقطاع غزة".

وأضاف المفوض العام لأونروا أن "جيلاً بأكمله قد يحرم من التعليم في قطاع غزة بعد تدمير معظم المدارس"، مشددًا على أنه "لا بديل عن الوكالة بشأن تقديم الخدمات التعليمية للفلسطينيين في قطاع غزة".



ومن جانبه، شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لا ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم.

وقال الوزير إن استخدام المجاعة سلاحا في قطاع غزة يزعزع مصداقية المجتمع الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي والأطراف المانحة بضرورة إعادة النظر في مسألة تمويل الوكالة، لافتًا إلى أن مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، وأن مصر ستواصل تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي، أنه "لا بديل لأونروا في غزة، فهي الوكالة الوحيدة التي لديها مراكز توزيع للمساعدات بالقطاع"، مجددًا التأكيد على ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والصحية للقطاع".

كما أشار وزير الخارجية إلى أن المستشفيات المصرية تستقبل عديدا من المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.