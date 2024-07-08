جدة - نرمين السيد - مؤتمر وزير الخارجية ومفوض الأنروا

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، والمفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، اليوم الإثنين.





ويأتي المؤتمر للتأكيد على حق الفلسطينيين في وطنهم، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الممتلكات الخاصة والعامة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في القطاع بمجلس الأمن، وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين إلى 38098 شهيدًا و87705 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ومفوض وكالة أونروا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.