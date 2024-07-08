زيلينسكي: بعض الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض جراء القصف الصاروخي الروسي

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "روسيا أطلقت اليوم أكثر من 40 صاروخا على مختلف أنحاء أوكرانيا".





وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عدد من الأشخاص محاصرون تحت أنقاض مستشفى للأطفال في كييف جراء القصف الصاروخي المكثف. وقبل قليل، أعلن وزير الداخلية الأوكراني، مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا صباح اليوم على أوكرانيا.

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