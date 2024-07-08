مقتل 3 أشخاص جراء هجوم صاروخي روسي على كييف

جدة - نرمين السيد - وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عن وجود تباين واضح في الآراء بين الأوكرانيين والأوروبيين حول مآل الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وبينما يعتقد غالبية الأوكرانيين أن بلادهم ستنتصر في الحرب، يُبدي قطاع كبير من الأوروبيين تشككًا في قدرة أوكرانيا على هزيمة القوات الروسية على أرض المعركة. وأظهرت الدراسة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن هناك ميلاً بين الأوروبيين للاعتقاد بأن أوكرانيا لن تتمكن من هزيمة روسيا عسكريًا. وبيّن الاستطلاع أن ما يقرب من ثلث إلى نصف المستطلعين الأوروبيين يرون أن الحرب ستنتهي بتسوية يتم التفاوض عليها بين الطرفين.

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