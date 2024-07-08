وزير الخارجية: مصر لن تقبل بأي بديل للأنروا

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أحمد جودة - القاهرة - في ظل التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، تبرز أهمية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كركيزة أساسية في تأمين احتياجاتهم الأساسية ودعمهم في مواجهة الظروف الصعبة.

وفي هذا السياق، أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، على رفض مصر لأي بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددًا على أهمية دورها الحيوي وتأثيرها الإنساني العميق.

مصر لن تقبل بأي بديل للأنروا

مصر ترفض أي بديل لوكالة الأونروا

وقال وزير الخارجية المصري، إن "الأونروا" لها تاريخ إنساني طويل وإسهامت فعلية في تحسين ظروف حياة ملايين الفلسطينيين، وهي جزء أساسي من حقوقهم المشروعة في المجتمع الدولي.

ونوه عبدالعاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للأونروا، أن الحملات المهاجمة للوكالة تهدف إلى النيل من مصداقيتها والتشكيك في عملها الإنساني القيم، وكسر قدسية عمل المنظمات التي تساعد الفلسطينيين.

وشدد على أن مصر لن تسمح بإيجاد بديل للأونروا، مؤكدًا على أنه لا توجد وكالة أخرى تتمتع بنفس الولاية والقدرة على تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بالشكل الذي تقدمه الأونروا.

وناشد المجتمع الدولي والمانحين بضرورة استعادة النظر في تعليق مساهماتهم للأونروا، معتبرًا أن الإهمال في دعم الوكالة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الإنسانية واستخدام الجوع كسلاح جماعي ضد الفلسطينيين.