العالم اليوم - فيديو من داخل الكنيست.. "سحل" شقيق رهينة مؤيد لاتفاق غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو من داخل الكنيست.. "سحل" شقيق رهينة مؤيد لاتفاق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 02:22 مساءً - نشبت مشاجرة داخل الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بين اثنين من أشقاء رهينتين محتجزين في قطاع غزة، أحدهما يدعم مقترح وقف الحرب والآخر يعارضه.

وأخرج أمن الكنيست شقيق الرهينة إيتسيك إلغارات بالقوة من لجنة الدستور والقانون والعدالة، بعد أن قاطع شقيق رهينة آخر هو عمري ميران، كان يرفض علنا صفقة رهائن أخرى مع حركة حماس.

وقال بوعز ميران، الذي اختطف شقيقه عمري في 7 أكتوبر، للجنة، إن "صفقة متهورة لا يمكن أن تتم"، بينما اعترض داني إلغارات على ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأمر عضو الكنيست اليميني المتطرف سيمحا روثمان بإخراج إلغارات، الذي رفض التحرك وقال بصوت عال إنه لن يغادر القاعة.

لكن مقاطع فيديو لاحقة أظهرت إخراج إلغارات إلى خارج القاعة بالقوة، وتم تصويره بعد ذلك وهو يتلقى رعاية طبية بينما كان مستلقيا على وجهه في أحد ممرات الكنيست.

مفاوضات مستمرة