العالم اليوم - ستارمر يتعهد بالتوصل لاتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 02:22 مساءً - تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الاثنين، بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.

ووصف ستارمر الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك عندما انسحبت بريطانيا من التكتل بأنه اتفاق "رديء".

وقال ستارمر للصحفيين في بلفاست في إطار جولة في أنحاء المملكة المتحدة "نعتقد أنه يمكننا الحصول على اتفاق أفضل من الصفقة الرديئة التي توصل إليها بوريس جونسون وسنعمل على ذلك".

وقال ستارمر إن هناك العديد من المناقشات المقبلة لتعزيز العلاقات التجارية والبحثية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي. لكنه قال إن تلك المحادثات بدأت عندما قام كبير دبلوماسييه بأول زيارة خارجية له إلى ألمانيا وبولندا والسويد.

ورثت حكومة حزب العمال اقتصادًا متذبذبًا ترك البريطانيين يكافحون لدفع الفواتير بعد المشاكل الاقتصادية العالمية والأخطاء المالية. كما تواجه أيضًا جمهورًا محبطًا بعد 14 عامًا من حكم المحافظين الفوضوي والتقشف المالي الذي أدى إلى إفراغ الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمة الصحية، والتي أعلن ستارمر أنها خارج الخدمة.