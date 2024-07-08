الرئاسة الفرنسية: ماكرون يقرر الإبقاء على جابريال أتال رئيسا للوزراء

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الفرنسى جابريال أتال، قد توجه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته رسميا إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك بعدما احتل المعسكر الرئاسى الذى يمثله المركز الثانى فى نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية خلف تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"، ولم يحصل على الأغلبية.
وقال أتال إنه يقدم استقالته إلى الرئيس ماكرون، فيما تصدر اليسار الانتخابات التشريعية أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف.
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