وصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مجمع ناصر الطبي والاحتلال يستهدف أبراجا سكنية

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، منذ قليل، بوصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مجمع ناصر الطبي، وذلك إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرقي رفح الفلسطينية، اليوم الإثنين.





وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن قصفًا عنيفًا من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف الأبراج السكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بنايات سكنية في وسط مدينة غزة، لافتًا إلى أن عشرات العائلات في أحياء تل الهوى والدرج والتفاح بمدينة غزة محاصرون جراء إطلاق النار الكثيف من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار جبر، إلى سقوط أكثر من 60 شهيدا خلال 24 ساعة في مدينة غزة والشمال، جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد، منوهًا بأن طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة غير قادرة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب السكان بإخلاء حيي الدرج والتفاج شرقي مدينة غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية.