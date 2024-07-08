الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38193 شهيدا

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38193 شهيدًا و87903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وراح ضحيتها 40 شهيدًا و75 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقبل قليل، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، بوصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مجمع ناصر الطبي، وذلك إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرقي رفح الفلسطينية. وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن قصفًا عنيفًا من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف الأبراج السكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

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