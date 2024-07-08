جيش الاحتلال: إصابة 23 عسكريا خلال 24 ساعة.. بينهم 17 في معارك غزة

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 23 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 17 في المعارك الدائرة بقطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ضابط في كتيبة 82 بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة. فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن 58% من الإسرائيليين يدعمون صفقة تبادل المحتجزين المقترحة، و25%؜ يرفضونها. وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

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