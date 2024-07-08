روسيا: قواتنا نفذت ضربة على منشآت عسكرية وقواعد الطيران الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نفذت ضربة على منشآت الصناعة العسكرية وقواعد الطيران الأوكرانية، نافية استهدافها لأي منشآت مدنية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 10 قتلى و35 مصابا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "روسيا أطلقت اليوم أكثر من 40 صاروخا على مختلف أنحاء أوكرانيا". وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عدد من الأشخاص محاصرون تحت أنقاض مستشفى للأطفال في كييف جراء القصف الصاروخي المكثف.

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