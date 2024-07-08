العالم اليوم - بايدن: أشعر بالإحباط من النخب في الحزب الديمقراطي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 05:18 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، لرفاقه الديمقراطيين في الكونغرس إنه "ملتزم تماما" بمواصلة السباق الرئاسي للتغلب على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب بايدن للمشرعين بعد عودتهم إلى واشنطن عقب عطلة الرابع من يوليو: "أريدكم أن تعرفوا أنه على الرغم من جميع التكهنات في الصحافة وغيرها، أنا ملتزم تماما بالبقاء في هذا السباق وخوضه حتى نهايته والتغلب على دونالد ترامب".

وأضاف: "أشعر بالإحباط من النخب في الحزب الديمقراطي. لن أشرح المزيد عما يجب أن أفعله أو لا أفعله وأنا مستمر في السباق".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه "لا يهتم" بما يفكر فيه أصحاب الملايين، مضيفا: "الخسارة في الانتخابات الرئاسية ليست خيارا".

وقال بايدن إنه واثق من أن الناخبين يريدون منه الترشح عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.

تداعيات أداء بايدن

ويعاني البيت الأبيض من تداعيات أداء بايدن الضعيف في المناظرة الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، مما جدد التساؤلات حول لياقته العقلية وقدرته على الفوز بولاية أخرى.

وقال بايدن الجمعة، إنه "يستبعد تماما" الخروج من سباق 2024 وأكد في مقابلة مع شبكة "ABC News" أنه قادر على التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر.