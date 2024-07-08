الكرملين: بوتين يؤيد الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد عن قناعة تامة تقديم الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة الأوكرانية.





وقال بيسكوف: "أنتم تعلمون أن الرئيس بوتين يفضل هذه الجهود بخصوص النزاع الأوكراني، وبالطبع، نحن لم نرفض أبدا التفاوض بل على العكس من ذلك، نحن أيدنا المفاوضات بخصوص أوكرانيا وبمشاركة كافة الأطراف المعنية". وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول رؤية الكرملين إمكانية وجود "منصة سلام".

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