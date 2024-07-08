بايدن لـ«أعضاء في الكونجرس»: لن أنسحب من السباق الرئاسي

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، بأن بايدن أبلغ أعضاء في الكونجرس بأنه لن ينسحب من السباق الرئاسي.





يذكر أن صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قالت في عددها صادر لها في اليوم الإثنين، بأن عددا من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب انضموا إلى دعوات موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من السباق الانتخابي.

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