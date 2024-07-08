حزب الله: استهدفنا بالصواريخ ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهداف بالأسلحة الصاروخية ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة‏، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن حزب الله اللبناني، قال في وقت سابق من اليوم، إن أحد عناصره قتل في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة القليلة بالجنوب اللبناني.

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