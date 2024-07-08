سموتريش: اتفاق وقف إطلاق النار هزيمة لإسرائيل وسأنسحب من الحكومة

جدة - نرمين السيد - وزير المالية سموتريش

قال بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هـزيمة لإسرائيل ولن أكون جزءا منه، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف سموتريش: "قد أنسحب من الحكومة، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين هي الفشل المطلق وليس الانتصار المطلق".

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