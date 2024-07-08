جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع مستوى، اليوم الإثنين، إن وفدا أمريكيا برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يصل القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المصدر، أن هناك نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر: وفد أمريكي يصل القاهرة في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.