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أحمد جودة - القاهرة - أيد الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته معرض "روسيا" الدولي مقترح الشابة الإماراتية أروى طارق محمد لترويج أوسع للثقافة الروسية في الإمارات، ووعد ببحث مقترحها مع الرئيس الإماراتي.

بوتين يؤيد مقترح شابة إماراتية ويعد ببحث مقترحها مع نظيره الإماراتي

والتقى الرئيس بوتين خلال زيارته المعرض المنعقد في موسكو المشاركين الأجانب في مهرجان الشباب العالمي، وبينهم أروى طارق محمد من الإمارات، وديفيس أكامبوريرا من أوغندا، ولوكاس أدريان غارسيا من الأرجنتين، ورئيسة مؤسسة "روس مولديوج" الروسية كسينيا رازوفاييفا.

وخلال الحديث، طلبت أروى طارق محمد من الرئيس بوتين تكثيف الترويج للثقافة الروسية في الإمارات وتطوير المراكز الثقافية في دول الخليج، والاستفادة من تجربة الصناديق السيادية.

كما تحدثت عن فكرة فتح مركز منفصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال في الإمارات ودعوة الروس للمشاركة فيه.

فأجاب الرئيس بوتين: "هذه فكرة جيدة للغاية. نحن على اتصال بصديقنا رئيس الإمارات... سنبحث هذا المقترح بالتأكيد