نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجز قياسي في الموازنة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية بـ39.5 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عجز الموازنة في إسرائيل خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 7.6% من إجمالي الناتج المحلي وبلغ 146 مليار شيكل أو نحو 39.5 مليار دولار في أعلى مؤشر منذ عقدين.

وترتفع نسبة العجز وسط الحرب المكلفة والمستمرة في قطاع غزة حسب ما ذكرته Ynet نقلا عن تقرير وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وأرجع تقرير المالية هذا العجز القياسي في موازنة الدولة إلى "النفقات الكبيرة للحرب المستمرة، والمدفوعات التي يجري تسديدها للسكان الذين تم إجلاؤهم من مناطق التماس وأيضا التعويضات المقدمة للشركات المتوقفة".

وتوقعت المالية الإسرائيلية استمرار العجز في معدلات النمو على الأقل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبعد ذلك من المتوقع أن يتجه نحو الانخفاض.

وذكر التقرير أن الإنفاق الحكومي بلغ في يونيو الماضي 51.2 مليار شيكل (13.8 مليار دولار)، بزيادة 30.9% عن نفس الفترة (يونيو) من العام الماضي.

وخلص التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام الحالي بلغ 300.3 مليار شيكل (81.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 223.7 مليار شيكل (60.6 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2023