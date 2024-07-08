نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة جوابية من الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان إلى أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان اليوم الاثنين على رسالة وجهها له أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مؤكدا أن "دعم المقاومة متجذر في سياسة إيران الأساسية".

وجاء في رسالة بزشكيان الجوابية: "لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي"، مشيرا إلى أن "دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية..وسيستمر بقوة".

وأضاف بزشكيان: "إنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى".

وتابع: "أشكركم على دعواتكم الصادقة لي وأسأل الله العلي القدير لكم المزيد من العزة والمجد، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، والنصر الإلهي لأبطال المقاومة المجاهدين".

ويوم السبت، هنّأ الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله مسعود بزشكيان، على انتخابه رئيسا لإيران.

وقال حسن نصر الله في رسالة تهنئة متوجها فيها للرئيس الإيراني المنتخب: "أبارك لكم الانتخاب، وأسأل الله أن يحفظكم ويعينكم على تحقيق آمال وتطلعات الشعب".

وأردف نصر الله: "في حزب الله وفي حركات المقاومة نتطلع لإيران كسند قوي ودائم للمقاومين والمظلومين".

وأضاف أمين عام "حزب الله" اللبناني في رسالته: "مع سيادتكم سنواصل الطريق حتّى النصر النهائي، وستكون ركيزته إيران الإسلامية القوية