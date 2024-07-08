عاجل - متحدث الدفاع المدني بغزة: استمرار الوضع المأساوي بالقطاع.. وأماكن قصف السكان مناطق حمراء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرائد محمود بصل، متحدث الدفاع المدني داخل قطاع غزة، أنّ الواقع في غزة واقع صعب جدا ومورير في ظل دخول الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشرقية في القطاع، فقد كانت مشاهد المواطنين مشاهد مأساوية.

تهديد جديد في منطقة تل الهوا

وأضاف متحدث الدفاع المدني داخل القطاع، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج، أن تواجد الآليات الإسرائيلية مثلت تهديدا جديدا في منطقة تل الهوا بغزة بشكل مأساوي.

استمرار الأعمال العسكري.. وأماكن قصف السكان مناطق حمراء



وقال “بصل”، خلال تصريحاته، إن استمرار الأعمال العسكرية والقصف لازال في منطقة المحاكم الشرعية والشجاعية، بحق المواطنين والمناطق المأهولة بالسكان الأبرياء، ما جعلها مناطق حمراء لا تستطيع قوات دفاع أو طواقم طبية من الدخول فيها.

وفي تصريح سابق وأضاف: "المواطن لا يجد مكان يؤويه وأصبح بصدد المجهول"، مشيرًا المشهد مؤلم وقاسي جدًا، فالمواطن فالاحتلال الإسرائيلي مستمر في عملية تهجيره دون هوادة، في ظل عمليات من القصف المجنون بالمدفعية، على المعنازل، في يافا وشرق منطقة يافا، ووهناك منازل تم استهدافها بشكل مباشر، ولم يزل هناك شهداء تحت الأنقاض.

وتابع الرائد محمود بصل: "شاهدنا مواطنين ملقون على الأرض بطريقة مأساوية، ولم نتمكن من نقلهم إلى مستشفى أو مراكز رعاية، بسبب القصف المتوالي لمدة زادت عن نصف ساعة، والآن لا نستطيع الوصول لمناشدات المواطنين هناك.



وأردف "بصل": "يجب أن يفهم العالم أنَّ المشهد الذي يعيشه المواطن المأزوم داخل قطاع غزَّة غاية في الرعب، من خروج للاطفال والنساء بلا هدف ولا مأوى".