المستشار الإعلامي لـ حماس: تطورات جديدة على صعيد المكتب السياسي.. وتحذيرات من تداعيات كارثية في غزة

أحمد جودة - القاهرة - طاهر النونو: نتنياهو مُصرّ على قتل الشعب الفلسطيني

في ضوء ما يجري من تهديد جيش الاحتلال لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها وما يقوم به من مجازر وقتل وتهجير، أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، عل تطورات جديدة تحدث على صعيد المكتب السياسي.

هنية يحذر من تداعيات كارثية

هنية محذرًا من تداعيات كارثية

قال طاهرالنونو، في تصريح خاص للفجر، إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أجرى اتصالات عاجلة مع الوسطاء محذرًا من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة كما في رفح وغيره.

ونوّه النونو إلى أن من شأن ذلك أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر ويتحمل نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار.

نتنياهو مصرّ على قتل الشعب الفلسطيني

نتنياهو

كان أكّد المستشار الإعلامي لحركة حماس، في تصريحات مسبقة، أن هناك حالة من الإصرار لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على استمرار قتل الشعب الفلسطيني.

صار الوضع داخل غزَّة أكثر من مأساوي، وكلمة "مخيف" أبسط كلمة للتعبير عن الأوضاع المأساوية هناك، وعلى مرأى ومسمع من العالم، لا يجد المواطنون داخل القطاع منفذًا للجوء الآمن، إثر استمرار عملية تهجير قوات الاحتلال له.