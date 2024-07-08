مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم مستعمرون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي بأن 144 مستعمرا، اقتحموا باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين الداخلين إلى الأقصى، واحتجزت هويات عدد منهم، فيما قامت بتفتيش جميع الداخلين إلى المسجد على مختلف الأبواب.
يذكر أن وتيرة اقتحامات المستعمرين والمتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة زادت بشكل كبير، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
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