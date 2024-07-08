صمود وسط الأنقاض.. طالبة تحصل على شهادة مشروع تخرجها الجامعي بغزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - طالبة تحصل على شهادة مشروع تخرجها الجامعي بغزة

استعرضت قناة dmc، اليوم الإثنين، تفاصيل حصول طالبة فلسطينية في قطاع غزة، على شهادة مشروع تخرجها الجامعي وسط أنقاض غزة ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.





وضربت الطالبة شيماء أحمد، أروع الأمثلة في التحدي والصمود، في ظروف صعبة تمر بها في قطاع غزة، وسط الأنقاض داخل خيمة في منطقة النزوح في منطقة البريج داخل غزة. يذكر أن مصدر رفيع مستوى، قال اليوم، إن هناك نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، بالإضافة إلى أن وفدا أمريكيا برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يصل القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة.طالبة تحصل على شهادة تخرجها الجامعي بغزة

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