حماس: طلب الاحتلال إخلاء أحياء غزة يعيد عملية التفاوض إلى النقطة صفر

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

قالت حماس، اليوم الإثنين، إن إسماعيل هنية حذر من أن تهديدات الاحتلال لأحياء غزة، وطلب إخلائها من شأنه أن يعيد عملية التفاوض إلى نقطة الصفر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.





وأضافت حماس، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أجرى اتصالات عاجلة مع الوسطاء للتحذير من التداعيات الكارثية لما يجري في قطاع غزة. وتابعت أن هنية يحمل نتنياهو وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انهيار المسار التفاوضي.

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