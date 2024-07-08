بن غفير: نتنياهو يتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه الطبيعيين في الحكومة

جدة - نرمين السيد - إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن نتنياهو يتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه الطبيعيين في الحكومة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي، قال في وقت سابق من اليوم، إن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هـزيمة لإسرائيل ولن أكون جزءا منه.

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