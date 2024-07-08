الرئيس الإيراني: مستمرون في دعم المقاومة بالمنطقة بتوجيهات من المرشد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 09:31 مساءً - قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، سندعم المقاومة بالمنطقة بتوجيهات من المرشد الايراني.

واضاف “بزشيكان” لزعيم جماعة حزب الله حسن نصر، سنستمر بدعمكم وهذا في أساس سياسة إيران .

تُظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة توسعات كبيرة في منشأتين إيرانيتين رئيسيتين للصواريخ الباليستية، والتي قيمها باحثان أمريكيان بأنها تهدف إلى تعزيز إنتاج الصواريخ، وهو استنتاج أكده ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار.

ويأتي توسيع المواقع في أعقاب اتفاق أكتوبر 2022 الذي وافقت بموجبه إيران على توفير صواريخ لروسيا، التي كانت تسعى للحصول عليها من أجل حربها ضد أوكرانيا. وتقوم طهران أيضًا بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني بالصواريخ، وكلاهما أعضاء في محور المقاومة المدعوم من إيران ضد إسرائيل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.