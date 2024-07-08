فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في حي تل الهوى غرب غزة

جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

قالت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، إنه أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قال في وقت سابق من اليوم، إن نتنياهو يتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه الطبيعيين في الحكومة.

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